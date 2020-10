Politica veneta in lutto: è morto Claudio Sinigaglia, ex vicesindaco di Padova e consigliere regionale

Un grave lutto che interessa non solo il mondo della politica, ma anche tutte le persone che hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo nei suoi 35 anni di militanza: è scomparso nella mattinata di martedì 13 ottobre Claudio Sinigaglia, ex vicesindaco di Padova ed ex consigliere regionale.

Claudio Sinigaglia si è spento all'ospedale di Padova, vinto da un male incurabile: prima consigliere comunale, poi assessore allo sport e quindi vicesindaco nella città del Santo, Sinigaglia ha ricoperto anche per dieci anni la carica di consigliere regionale.