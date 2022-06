Coppia di coniugi trovata senza vita nella propria abitazione: dramma nell'Alta

Dramma a Galliera Veneta: una coppia di coniugi (lui 69 anni, lei 67 anni) seguita dall'ufficio dei servizi sociali è stata rinvenuta senza vita all'interno della propria abitazione in viale Venezia.

I fatti

A trovare i cadaveri - che non presentano particolari segni di violenza - proprio il personale dei servizi sociali, che ha subito chiamato i carabinieri della locale stazione: il marito potrebbe essersi tolto la vita dopo la morte per cause naturali della donna. Sui due corpi verrà eseguita l'autopsia, ma si esclude l'intervento di terze persone.