Il tumore al cervello non gli ha lasciato scampo: si è spento a soli 29 anni Davide Zoccarato

Ha affrontato di petto il male, parlandone apertamente sul proprio profilo Facebook. E ha lottato fino all'ultimo, salvo poi dover cedere: si è spento Davide Zoccarato, 29enne (ne avrebbe compiuti 30 il 22 settembre) di Tavo di Vigodarzere.

Davide

L'incubo di Davide, sviluppatore informatico, si è materializzato nel giugno dello scorso anno, quando dopo un malore gli venne diagnosticato un tumore cerebrale che doveva essere immediatamente rimosso. Un'operazione delicatissima, tanto che alla vigilia dell'intervento Davide ha voluto raccontare quella che chiamava "la mia disavventura" su Facebook: «Purtroppo giovedì 10 giugno, dopo aver finito di lavorare (da casa) sono stato male, ho avuto un episodio di svenimento, paragonabile ad una crisi epilettica, mentre stavo andando al bagno, tanto che è stato necessario ricorrere al 118. Fortunatamente l'episodio si è auto risolto prima dell'arrivo dell'ambulanza e non ho avuto conseguenze, né altri casi da allora: per ovvie ragioni sono stato però portato in ospedale a Camposampiero dove ho passato la notte in osservazione e fatto una prima serie di accertamenti il giorno dopo. Sono stato dunque trasferito e ricoverato al reparto di neurologia dell'ospedale di Cittadella per completare l'iter di esami: TAC, risonanza magnetica, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, ecografia. Dopo il giro di esami, consulti e accertamenti tra l'ospedale di Cittadella e il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova, è venuto fuori che dovrò sottopormi ad un operazione neurochirurgia per rimuovere una ciste situata nell'emisfero destro. Oggi sono stato trasferito all'ospedale di Padova dove sarò operato lunedì nel primo pomeriggio. Non nascondo la preoccupazione, perché comunque sto per andare sotto i ferri (per la prima volta) e non per togliere un unghia, ma sono consapevole che è una cosa che va affrontata e risolta. Dopo aver parlato con i medici, mi hanno detto che è una cosa che va fatta, che c'è l'esperienza per farla e che benefici superano di gran lunga i rischi (si, come ogni operazione ci sono rischi). Voglio rassicurare tutti quanto che sto bene e che andrà tutto bene. È una cosa che va affrontata con ottimismo, fiducia e positività, va affrontata a testa alta guardandola negli occhi, va affrontata, risolta e dimenticata, per ricominciare come prima, anzi, più di prima. Io non ho nulla da insegnare, ma se posso permettermi di peccare di presunzione, vorrei che questo messaggio sgrammaticato e sconclusionato fosse un piccolo incoraggiamento per tutti quanti lo leggono (forse nemmeno mi conoscono), e che magari non stanno passando un periodo bello: le cose si risolvono, nulla è definitivo, la vita riserva sempre delle sorprese belle e brutte, sta a noi tenere le belle e prendere quelle brutte tirandogliele indietro sul muso. Qui non si molla, ho deciso di affrontare questa cosa a testa alta, con fiducia e quanta più serenità, tranquillità e trasparenza possibile». Nelle ultime settimane, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate, e nella mattinata di martedì 12 aprile il suo cuore ha smesso di battere: il funerale di Davide Zoccarato (che lascia i genitori e il fratello Matteo) si terrà domani, giovedì 14 aprile, alle ore 16 nella chiesa di Tavo di Vigodarzere.