58enne perde la vita precipitando dal quinto piano dell’Hotel Milano: è giallo

È successo nel tardo pomeriggio di domenica 28 marzo: gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi

Tragica morte nel tardo pomeriggio di domenica 28 marzo all’Hotel Milano: una 58enne residente fuori provincia e originaria dell’Est Europa ha perso la vita precipitando da una finestra al quinto e ultimo piano del noto albergo e finendo sulla tettoia sovrastante l’ingresso principale.

I fatti

Il dramma si è compiuto intorno alle ore 18, con alcuni passanti che hanno assistito personalmente alla scena. All’hotel Milano si sono quindi precipitati polizia (che ha subito chiuso al traffico la rotonda antistante) e vigili del fuoco oltre ai sanitari del Suem, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il pm Benedetto Roberti e il medico legale: gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi