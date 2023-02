Muore dopo l'allenamento di boxe: si ipotizza un'emorragia cerebrale per un colpo ricevuto

L'ipotesi del malore improvviso non convinceva a pieno. E infatti sarebbe stata un'emorragia cerebrale dovuta a un colpo patito sopra all'orecchio la causa della morte di Edoardo Zattin, 18enne di Este che si è spento venerdì nel reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale di Padova dopo aver perso improvvisamente conoscenza nella serata di mercoledì 22 durante un allenamento di boxe.

Mercoledì sera il ragazzo, amante dello sport e studente modello, si è recato in palestra per allenarsi con la società sportiva Iron Dojo Team: dopo essersi sfidato con uno "sparring partner", il giovane - che aveva compiuto i diciotto anni a inizio mese - è sceso dal ring e si è soffiato il naso, crollando subito al suolo. I presenti hanno subito chiamato i sanitari del Suem 118, i quali hanno subito compreso che la situazione era grave decidendo di trasportarlo d'urgenza in ospedale a Padova: pur essendo immediatamente sottoposto ad un delicato intervento in Neurochirurgia per provare a ridurre l'ematoma intracranico, le sue condizioni non sono migliorate, portandolo al decesso di venerdì pomeriggio. E come rivela "Il Gazzettino" il fattore scatenante potrebbe essere stato un pugno ricevuto tra l'osso temporale e quello parietale, che avrebbe causato la rottura di un vaso e la conseguente emorragia cerebrale. Bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per avere certezze in merito: il pm Roberto Piccione ha aperto un'inchiesta al momento senza indagati, anche se i carabinieri sentiranno le persone presenti in palestra per ricostruire al meglio l'accaduto.