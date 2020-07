Schianto a Maserà: muore insegnante di religione del Pietro d'Abano

È morta in ospedale a Padova dopo tre ore di agonia Elisabetta Benvenuti, sessantaduenne insegnante di religione al professionale Pietro D'Abano. La donna era nativa di Bari ma da tempo residente con la famiglia in via Santo Stefano ad Albignasego.

L'incidente e la morte

La professoressa mercoledì pomeriggio alle 16.30 è rimasta coinvolta in un frontale mentre percorreva via Terradura a Maserà. Era al volante della sua Fiat Punto in direzione del ponte di Mezzavia ha perso il controllo dell'utilitaria, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con una Seat Ateca condotta da C.T., una concittadina di 26 anni. L'impatto è stato devastante con le due automobili distrutte. I pompieri hanno estratto entrambe le ferite: la più giovane è stata trasportata a Schiavonia non in pericolo di vita mentre le condizioni della sessantaduenne sono subito apparse gravi. In ospedale a Padova i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita ma il suo quadro clinico è peggiorato, precipitando verso le 19. Elisabetta Benvenuti insegnava religione all'Alberghiero Pietro D'Abano alle Terme dove di recente era stata responsabile anche di alcuni progetti di solidarietà.