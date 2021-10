Dolore a Campodarsego: si è spenta Emanuela, l'11enne investita in bici

La ragazzina era stata investita lunedì 11 ottobre: stava rincasando in sella alla sua bicicletta quando è stata presa in pieno da un furgone Mercedes guidato da un 36enne

/ Via Papa Luciani

Non ce l'ha fatta Emanuela Brahja: è deceduta la ragazzina di 11 anni (ne avrebbe compiuti 12 a dicembre) coinvolta in un incidente stradale lunedì 11 ottobre a Campodarsego.

Emanuela

La ragazzina era stata investita intorno alle ore 19: stava rincasando in sella alla sua bicicletta quando è stata presa in pieno da un furgone Mercedes guidato da un 36enne. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, tanto da portare al ricovero d'urgenza in ospedale, ma nonostante una strenua lotta il suo cuore si è fermato nelle prime ore di mercoledì 13 ottobre.