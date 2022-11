Scomparsa a 78 anni Francesca Cecchinato, storica ristoratrice padovana

Tutti, nel quartiere Torre, la conoscevano. E ora la piangono: è mancata mercoledì 2 novembre Francesca Cecchinato, 78 anni, ex titolare del ristorante Dotto di Campagna, chiuso nel 2019 dopo che per oltre 70 anni aveva ospitato i grandi nomi della politica, dello sport e dello spettacolo non solo locali ma anche nazionali (uno fra tutti Marcello Mastroianni).

Francesca Cecchinato

Autentica anima del locale grazie alla sua vivacità, Francesca Cecchinato aveva perso prima nel 2009 il marito Momi di 75 anni e quindi nel 2018 il figlio Emanuele Roverato di 46 anni (e padre di due figli), stroncato da un infarto: un doppio colpo a cui si è aggiunta la chiusura del noto ristorante nel 2019. Francesca Cecchinato è andata in depressione: ricoverata nella casa di riposo di Noventa Padovana sembrava inizialmente reagire, ma la situazione è pian piano precipitata fino al decesso. Francesca Cecchinato lascia la figlia Arianna: oggi alle 18 la recita del rosario nella chiesa di San Michele Arcangelo di Torre, dove domani alle 15.30 verrà celebrato il funerale.