Tragedia in campagna: il trattore si ribalta, muore stimato agricoltore

Tragedia martedì pomeriggio a Terrassa Padovana, in aperta campagna. Un agricoltore di 53 anni, Franco Rizzo di Conselve, mentre stava facendo lavori nei suoi campi ai confini tra i comuni di Terrassa Padovana, Bovolenta e Conselve, per una probabile manovra errata, è finito con gli pneumatici nello scolo Fossetta. Il trattore è diventato ingovernabile e si è capottato. Per lo sfortunato agricoltore, persona molto apprezzata a Conselve dove viveva, non c'è stato nulla da fare.

La tragedia

Quando sono giunti i soccorritori, allertati da alcuni residenti, ormai era troppo tardi. Il 53enne è morto a seguito dei gravi traumi riportati nello schiacciamento. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, mentre è toccato ai Vigili del fuoco riportare in asse il mezzo pesante. Franco Rizzo era considerato un esperto agricoltore, abile a manovrare il suo trattore. Ecco che quanto è accaduto martedì pomeriggio rappresenta una tragica fatalità che ha lasciato senza parole tutti coloro che lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità.