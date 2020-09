Cronaca Vigodarzere / Via Ca' Pisani

Muore dopo sei giorni di agonia: non ce l'ha fatta l'uomo investito a Vigodarzere

L'incidente si era verificato mercoledì 26 agosto in via Ca' Pisani: Gennaro Staibano, titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, è spirato in ospedale per le ferite