Principio di soffocamento mentre mangia un tramezzino: 57enne muore al bar

Una tragica fatalità: Gianluca Bisello, 57enne di Lozzo Atestino, è morto mentre stava mangiando un tramezzino in un bar di Valbona, frazione di Lozzo Atestino.

I fatti

È successo intorno alle ore 17.30 di lunedì 24 gennaio a "L'Incontro", bar della zona: come riporta "Il Gazzettino" l'uomo aveva appena ordinato un aperitivo e un tramezzino, e dopo aver iniziato a mangiare ha avvertito un principio di soffocamento. Si è quindi alzato d'istinto dal tavolo per recarsi alla toilette ma dopo pochi passi è crollato al suolo perdendo conoscenza: i presenti hanno subito chiamato i sanitari, che hanno anche eseguito la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie che però non erano ostruite. La morte, dunque, è riconducibile a un infarto: come racconta il fratello, il 57enne aveva subito due anni fa un intervento alla gola che lo avevano indebolito, quindi lo sforzo e la paura collegati al principio di soffocamento gli sono stati fatali. Il funeralesi terrà mercoledì 26 gennaio alle 10 nella chiesa di Lozzo Atestino.