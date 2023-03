Lutto nel mondo dell'imprenditoria padovana: si è spento a 53 anni Gianluca Calace

Si è spento il giorno dopo aver compiuto 53 anni, vinto da una male incurabile che in pochi mesi lo ha portato via dal padre Maurizio, dal fratello Andrea, dalla moglie Maria Eugenia, dai figli Rebecca e Riccardo e dai tanti colleghi che nel corso degli anni hanno avuto modo di apprezzarne le doti professionali e personali: è morto Gianluca Calace, ingegnere legato alla Steam Srl, società padovana che aveva recentemente vinto il bando per la progettazione e realizzazione del nuovo campus universitario al posto dell'ex caserma Piave.

Gianluca Calace

Solo uno dei tanti successi lavorativi che la Steam (che dallo scorso anno si era fusa con la Manens-Tifs Spa) aveva conseguito grazie anche alla tenacia di Gianluca Calace, conosciuto da tutti per la sua umanità e il suo attaccamento all'azienda, al punto che ha continuato fino all'ultimo a lavorare anche da remoto. La Steam lo ricorda così: «Con sgomento e tristezza siamo ad annunciare la prematura scomparsa di Gianluca Calace. È stato, insieme a Mauro Strada, l’artefice dell’affermazione di Steam - ora confluita in Manens - nel mercato dell’ingegneria italiana. Con il suo approccio al lavoro improntato al rigore e alla qualità, l’attenzione e responsabilizzazione dei collaboratori, ha fatto crescere la società, allargando il perimetro delle attività dell’ambito tecnologico agli aspetti edilizi, proiettandola tra i leader in particolare nel settore ospedaliero. Ha lasciato un segno profondo in tutti noi; lo ricorderemo sempre con affetto e riconoscenza, facendo nostre le sue idee, il suo modo pacato e razionale di confrontarsi con i colleghi e la sua sensibilità nei confronti dei collaboratori».