Calcio in lutto, è morto l'ex tecnico e dirigente Gianni Di Marzio

Uno dei volti più noti del mondo del calcio non c’è più: Gianni Di Marzio, ex tecnico e dirigente, si è spento all’età di 82 anni.

La mattina presto di sabato 22 gennaio il figlio di Di Marzio, Gianluca, ha dato l’annuncio su Twitter: «E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai». Da molti anni Di Marzio viveva a Padova e per i biancoscudati ha rivestito diversi ruoli come allenatore e dirigente. È stato il primo a riconoscere il talento di Diego Armando Maradona in Argentina e lo ha segnalato al Napoli: l’inizio di un’altra grande storia. Ha allenato diverse squadre, ha portato il Catanzaro in serie A e con il Napoli ha vinto la Coppa Italia nel 1977.