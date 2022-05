Sanità padovana in lutto: è scomparso il chirurgo Gianni Galeotafiore

L'Ulss 6 Euganea piange la scomparsa del drottor Gianni Galeotafiore, valente chirurgo in servizio nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Camposampiero, venuto prematuramente a mancare all'età di 60 anni dopo una lunga malattia.

Gianni Galeotafiore

«Lo ricorda con commozione e gratitudine il primario Emilio Morpurgo: Un caro collega, che ha lavorato in Chirurgia da noi praticamente fino al giorno prima della sua morte, tra mille difficoltà legate a una salute precaria. Il compito mio e dei colleghi, oltre che essergli vicino come amico e collega, è stato quello di rendere il nostro reparto, che era la sua seconda casa, accogliente sia professionalmente che umanamente». L'Ulss 6 si stringe attorno alla moglie Daniella, ai figli, agli amici. I funerali del dr. Galeotafiore si terranno martedì 3 maggio alle ore 14.30 nella Chiesa Cristiana Evangelica di Trevignano. Per volontà della famiglia, gradite offerte per opere missionarie