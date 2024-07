Stritolato dal carro miscelatore: tragica morte per un agricoltore nell'Alta

Tragica morte nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 luglio, nell'Alta Padovana: Gianni Zanetti, agricoltore di San Martino di Lupari, è deceduto nella sua azienda agricola al civico 3 di via del Confine rimanendo stritolato dal carro miscelatore, macchina agricola usata per pesare con precisione, miscelare e distribuire cibo ai ruminanti, in particolare bovini da latte e da carne.

La dinamica

Era proprio qualla la mansione in cui era impegnato l'uomo, che si era recanto nell'azienda per accudire i capi di bestiame che accudiva: le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma l'uomo è stato trovato ormai privo di vita all'interno della macchina agricola dai suoi familiari, preoccupati non vedendolo rientrare a casa per pranzo. Il macchinario è stato smontato per recuperare il corpo esanime dell'uomo, mentre il pm di turno ha disposto che la salma resti a sua disposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118.