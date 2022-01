Lutto nel mondo giuridico padovano: è scomparso Francesco Aliprandi, magistrato per 43 anni

Era conosciuto e stimato da tutti: è scomparso a 89 anni nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio nella sua abitazione in Ghetto a Padova Francesco Aliprandi, in pensione dal 2005 dopo 43 anni di magistratura.

Francesco Aliprandi

Fatali i problemi di cuore di cui soffriva e che negli ultimi mesi ne avevano aggravato le condizioni di salute: Francesco Aliprandi, i cui funerali si terranno mercoledì 19 gennaio in Duomo a Padova, lascia la moglie Agata (con cui avrebbe a breve tagliato il traguardo dei 60 anni di matrimonio) e i figli Chiara e Giuseppe. La storia del giudice Aliprandi è strettamente legata a quella della città, in quanto negli anni di piombo era in prima linea all'ombra del Santo. Presidente del Tribunale di Vicenza a metà anni Ottanta, ha chiuso la sua carriera giudiziaria nel 2005 alla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza sul Petrolchimico di Marghera.