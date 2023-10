Lutto nel mondo dello sport: è scomparso Giuliano Brunazzo, fondò il Rugby Monselice

Oggi, sabato 28 ottobre, si celebrano i funerali di Giuliano Brunazzo, 71 anni conosciuto da tutti come "Sciarpetta". Lascia nello strazio la moglie Carmen e i figli Giulia e Lorenzo. Il suo nome è legato al mondo del rugby. Era presidente del Rugby Monselice. Proprio lui è stato 45 anni fa uno dei fondatori del sodalizio. La palla ovale è sempre stata il suo grande amore. Con il passare degli anni, a partire dal 12 ottobre 1978 anno di fondazione del Rugby Monselice tantissimi sono stati i giocatori che si sono avvicendati. Attualmente i tesserati sono 300.

La malattia

Il settantunenne aveva scoperto di avere un tumore lo scorso aprile. Per lui fu un dolore enorme. Agli amici fidati continuava a ripetere che il rugby per lui era la vita e la malattia proprio non ci voleva. Molti gli impegni svolti dal presidente nel corso degli anni. Ha lavorato per conto di Despar, ha aperto una società di import export di vini ed è stato anche presidente della casa di riposo. Tra le sue grandi passioni c'era quella di viaggiare per il mondo, cercando di tramandare in ogni luogo dove andava le origini e le tradizioni della sua adorata Monselice. Oggi, sabato 28 ottobre, alle ore 15 in Duomo a Monselice è programmato il funerale. Inevitabile un passaggio del feretro al campo di via Galeno a Monselice dove gioca il Rugby Monselice.