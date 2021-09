Henry, arriva la peggior notizia possibile: il 18enne è stato trovato morto nel Brenta

Henry Amadosun, 18enne di origini nigeriane residente a Cadoneghe, aveva mandato agli amici con cui aveva appena trascorso la serata un preoccupante messaggio: “Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre”