«Il suo reparto è in lutto con noi tutti»: infarto fatale per Elena, 39enne infermiera padovana

Il suo cuore si è fermato venerdì 31 luglio. Toccante omaggio dell'Ulss 6 Euganea: «Quando si perde un’infermiera come lei tutto l’ospedale piange, ma lei rimane lì, a sgambettare in quel lungo corridoio, in mezzo a tutti noi, ad aiutarci ed aiutare»