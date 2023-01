Travolto in pieno da un'auto sulla strada: 77enne morto sul colpo

Tragedia nella serata di ieri, sabato 14 gennaio, a Piazzola sul Brenta, dove un uomo è morto sul colpo dopo essere stato investito da un Suv.

I fatti

È successo intorno alle ore 20 in via Rolando: la vittima del tragico incidente è Giorgio Grassetti, 77enne originario di Venezia ma residente a Rubano, titolare della tabaccheria della suddetta via. Le cause dell'accaduto sono ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto dopo che l'auto ha preso in pieno l'uomo, che aveva appena chiuso il proprio negozio ed era pronto a tornare a casa: sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i sanitari del Suem 118, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del 77enne. La strada è stata momentaneamente chiusa dopo il sinistro per consentire ai poliziotti di compiere i rilievi del caso.