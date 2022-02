Un lutto sconvolge l'Alta: si è spenta a 39 anni la psicologa Laura Pavanetto

Amava talmente tanto il suo lavoro che venerdì era riuscita a conseguire l'agognato master in Psicoterapia. Pur sapendo che la malattia non le avrebbe lasciato scampo: si è spenta nella serata di lunedì 21 febbraio nella sua abitazione di Badoere di Morgano (Treviso) Laura Pavanetto, psicologa 39enne originaria di Levada di Piombino Dese.

Laura Pavanetto

Come ricorda "Il Mattino di Padova" Laura Pavanetto aveva lavorato per anni insieme al marito Alessandro Voltan con l'associazione trevigiana "Tonino Bello" nei centri estivi e amava aiutare i bambini più problematici. Mamma di Lorenzo, bimbo di appena due anni, Laura non aveva reso nota la sua malattia tanto che molti suoi conoscenti sono rimasti attoniti una volta scoperto il suo decesso. Laura Pavanetto - che ad agosto avrebbe festeggiato i primi dieci anni di matrimonio con il suo Alessandro - lavorava da qualche anno a Cadoneghe, dove aveva aperto lo studio di psicologia "Il tulipano giallo". I funerali verranno celebrati venerdì alle 10 nella chiesa di Levada di Piombino Dese.