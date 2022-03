Infarto fatale mentre aspetta di cenare con i suoi genitori: morto il 51enne Luca Bragato

Se n'è andato all'improvviso, tra le braccia della madre: il 51enne Luca Bragato, figlio del noto pittore naif Gioacchino, è morto nella sua casa nel quartiere Arcella a causa di un infarto fulminante.

Luca

Una tragedia che - come racconta "Il Gazzettino" - si è verificata nel tardo pomeriggio di lunedì 28 marzo: l'86enne madre Mafalda e il padre 81enne erano andati a trovare il figlio Luca (che soffriva di depressione e che nelle ultime due settimane era finito per tre volte in pronto soccorso a causa di altrettante cadute) ed erano pronti a cenare. Gioacchino Bragato è uscito per neanche cinque minuti per acquistare un pacchetto di sigarette, e quando è rientrato in casa ha trovato la moglie che sorreggeva la testa di Luca, che aveva appena avuto un malore: l'uomo non si è perso d'animo, e mentre chiamava il 118 ha praticato un massaggio cardiaco al figlio in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I sanitari del Suem 118 hanno poi provato a rianimarlo per decine di minuti, ma per il povero Luca Bragato non c'è stato nulla da fare: il suo funerale si terrà alle ore 15.30 di venerdì primo aprile nella sala del commiato del Cimitero Maggiore.