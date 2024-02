Doppio lutto in zona termale: madre e figlia muoiono lo stesso giorno

A distanza di poche ore l'una dall'altra: sono morte lo stesso giorno Bruna Mercedes Magro, 95 anni, e Nuccia Bazzarin, 64 anni, rispettivamente madre e figlia.

La doppia scomparsa

Le due donne erano molto conosciute a Monteortone, frazione di Abano Terme in cui Bruna Magro aveva aperto non solo il primo bar del paese ma anche una tabaccheria in via Santuario, che ora è gestita dal figlio Giancarlo, peraltro fratello di Nuccia. Come spiega sulle colonne de "Il Gazzettino" la nipote Valentina, Bruna Magro si è spenta per cause naturali poche ore dopo la scomparsa della figlia Nuccia Bazzarin, che da tempo combatteva contro un brutto male, che non le ha lasciato scampo. La notizia della doppia morte ha subito fatto il giro dell'area termale, facendo piombare nello sconforto chi negli anni aveva conosciuto sia Bruna Magro che Nuccia Bazzarin, la quale lascia il marito e due figli. Le esequie delle due donne si terranno oggi, mercoledì 7 febbraio, alle ore 15 nel santuario di Monteortone.