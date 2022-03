Una patologia congenita non gli ha lasciato scampo: è morto Marc Anthony, aveva solo 8 anni

Ha lottato in attesa del trapianto, ma la malattia ha avuto la meglio: si è spento all'età di soli 8 anni Marc Anthony Bosjak, che viveva con la famiglia a Este.

Marc Anthony

Il piccolo Marc Anthony (che come riporta "Il Mattino di Padova" avrebbe compiuto 9 anni il prossimo 7 maggio) è deceduto venerdì sera a causa di una cardiomiopatia dilatativa - problema al tessuto muscolare del cuore, che faticava a pompare il sangue - scoperta solo lo scorso novembre all'ospedale di Padova. Tutto ha avuto inizio il 27 ottobre quando il bimbo è stato portato all'ospedale di Schiavonia in quanto faticava a respirare: è bastato un tampone per capire che aveva il Covid. Il 7 novembre i genitori gli fanno effettuare una visita specialistica a Padova, ed è in quel frangente che scoprono la patologia: da pochi giorni Marc Anthony era anche entrato in lista per un trapianto, ma il suo cuore malato si è fermato prima. Il funerale, con rito ortodosso, si terrà con ogni probabilità mercoledì nella chiesa di Saletto di Borgo Veneto, dove la famiglia è molto conosciuta.