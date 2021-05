Lutto improvviso: la Fit Cisl piange il 57enne Marcello Greggio

Coordinatore regionale Trasporto Merci e logistica e componente del direttivo di Padova e Rovigo, Marcello Greggio è spirato in ospedale a Padova, dove era ricoverato da domenica 25 aprile in seguito a un malore in casa

Immenso dolore per il lutto nel mondo sindacale: la Fit Cisl Padova Rovigo piange per la prematura scomparsa, a soli 57 anni, di Marcello Greggio, coordinatore regionale Trasporto Merci e logistica e componente del direttivo di Padova e Rovigo.

Marcello Greggio

Marcello Greggio è spirato giovedì sera in ospedale a Padova dove era ricoverato da domenica 25 aprile, a seguito di un malore in casa. Era stato operato nella mattinata di martedì e giovedì, dopo un aggravamento delle sue condizioni, è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico che purtroppo non ha superato. Entrato fin da giovane come operatore ecologico presso l’Aspica, Amniup e AcegasApsAmga del gruppo Hera, ha seguito poi le orme del papà Livio Greggio mancato nel 2012, come sindacalista, iniziando da delegato aziendale e ricoprendo negli anni incarichi importanti in qualità di segretario generale territoriale di Padova, coordinatore regionale e componente area contrattuale igiene ambiente nazionale. Ultimamente ricopriva il ruolo di coordinatore regionale Fit Cisl area Trasporto merci e logistica ed era componente del direttivo del presidio Fit Cisl territoriale Padova e Rovigo.

Ricordo

Questo il ricordo di Oscar Dalla Rosa, segretario generale Fit Cisl Padova Rovigo: «Era una persona stimata e amata da tutti, un grande sindacalista ed un grande amico, mite e sempre disponibile, fermo nei principi e nell’attenzione verso il prossimo. Non sopportava ingiustizie o soprusi, era sempre schierato dalla parte dei più deboli, con trasparenza e lealtà, in prima linea all’interno del sindacato. Un combattente per i diritti dei lavoratori, la sua prematura scomparsa lascia tutti, dal delegato alla segreteria e a quelli che lo conoscevano, sconvolti e senza parole. Esprimo a nome della segreteria Fit Cisl e di tutti quelli che lo hanno potuto conoscere, le condoglianze e la nostra vicinanza a questo dolore alla moglie e collega Lucia e alla figlia Federica, ai fratelli, alle sorelle e ai parenti tutti».