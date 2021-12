È mancato Marino Prosdocimi, titolare della storica cartoleria

Marino Prosdocimi, titolare della nota omonima cartoleria, è mancato nella giornata di martedì 28 dicembre.

Prosdocimi

Azienda attiva fin dal 1900, la Cartoleria Prosdocimi ha segnato la storia dell’Ascom. Il padre di Marino, Emilio, fu infatti tra i sottoscrittori, il 9 novembre del 1945, dell’atto di costituzione dell’Associazione dei Commercianti, associazione alla quale la famiglia ha sempre rinnovato la propria fiducia. «Quando dobbiamo dire addio a figure di tale spessore – ha detto il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin – se da un lato ne piangiamo la scomparsa, dall’altro siamo chiamati ad esaltarne non solo lo spirito imprenditoriale, la passione per il lavoro, ma anche la caparbietà con cui, in tempi certamente difficili, hanno saputo creare opportunità e benessere non solo per la propria famiglia ma per un’intera comunità. Esempi utili a noi tutti che stiamo vivendo un momento di particolare difficoltà dovuto alla pandemia che non arretra». I funerali di Marino Prosdocimi sono in programma giovedì alle 10.30 nella basilica del Carmine, a Padova