Muore quattro giorni dopo la caduta dalle scale: non ce l'ha fatta il 62enne Mario Ferro

Una tragedia che ha lasciato sgomento tutto il paese, dove era molto conosciuto: la comunità di San Martino di Lupari piange Mario Ferro, scomparso a 62 anni a causa di una caduta dalle scale.

Mario Ferro

Il dramma per l'uomo, che viveva con la 94enne madre Gemma, si è consumato lo scorso martedì: come racconta sulle colonne de "Il Gazzettino" il fratello maggiore Giovanni, titolare dell'impresa di onoranze funebri del paese, Mario Ferro intorno alle ore 21.45 stava scendendo le scale per andare a chiudere le finestre quando è inciampato, volando a terra e sbattendo la testa contro lo spigolo della scala stessa, in marmo. Una botta tremenda, udita dall'esterno della casa dalla sorella Antonella, che lo ha trovato riverso sul pavimento sanguinante e privo di conoscenza: la donna ha quindi chiamato subito il Suem 118, e nell'attesa dell'arrivo dei sanitari un vicino di casa gli ha praticato un massaggio cardiaco. Trasportato d'urgenza prima all'ospedale di Cittadella e quindi in quello di Padova per un delicato intervento chirurgico, è spirato sabato. Come detto l'uomo era molto conosciuto in paese in quanto affiggeva le epigrafi dell'impresa di onoranze funebri del fratello e si recava a tutti i funerali: Mario Ferro lascia anche la sorella gemella Maria Rosa. Il funerale si terrà oggi, martedì 8 novembre, alle ore 15.30 nel duomo di San Martino di Lupari.