Vinta dal secondo tumore in due anni: si è spenta la 38enne guerriera Martina, madre di due bimbi

Una tragica fine dopo due anni di sofferenza: si è spenta nella sua abitazione di Santa Margherita di Codevigo nel tardo pomeriggio di sabato scorso Martina Marin, 38 anni e madre di Manuel e Ilary (di 5 e 12 anni), vinta da un tumore al rene che non le ha lasciato scampo.

Gli ultimi due anni di Martina - come riporta "Il Mattino di Padova" - sono stati resi difficili da una doppia lotta: nella primavera del 2020 alla 38enne era stato diagnosticato un tumore al seno, ma grazie alle cure immediatamente iniziate allo Iov e alla sua tenacia il male era stato debellato nel giro di un anno. Una vittoria festeggiata con il matrimonio con il marito Simone, ma dopo poco tempo è arrivata la nuova mazzata: quello che sembrava un nodulo benigno al rene si è tramutato in un raro tumore, che in pochi mesi si è preso Martina. Il funerale sarà celebrato nella mattinata di giovedì 17 marzo alle ore 10 nel santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco