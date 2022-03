Malore fatale mentre è in sella alla sua mountain bike: morto imprenditore 50enne

Era un amante della mountain bike, tanto da dedicarci buona parte del suo tempo libero. Ma la sua passione gli è stata fatale: Massimo Camozza, imprenditore 50enne di Conselve, è morto domenica 27 marzo sul sentiero "dei Ronchi" ad Arquà Petrarca a causa di un malore mentre era in sella alla sua mountain bike.

I fatti

Titolare di un'azienda di frutta e verdura, Camozza era solito andare a pedalare sui Colli Euganei con gli amici. Una consuetudine che si è ripetuta anche ieri, quando il gruppetto, partito dal Conselvano, ha raggiunto Arquà Petrarca per un giro con la mountain bike nello splendido sentiero. Nulla faceva presagire il peggio, ma all'improvviso il 50enne è crollato pesantemente al suolo accusando un infarto: gli amici hanno dunque chiamato immediatamente i soccorsi, arrivati da Padova con un elicottero. I sanitari del Suem 118 sono stati calati con il verricello in mezzo alla fitta vegetazione, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione per Massimo Camozza non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Galzignano Terme.