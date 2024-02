Stroncato a 38 anni da una grave malattia: la Bassa piange Mattia Pellegrin

Le foto sul suo profilo Facebook lo ritraevano sempre sorridente. Sebbene la vita, con lui, sia stata tutt'altro che benevola: è scomparso a soli 38 anni stroncato dalle conseguenze di una grave malattia Mattia Pellegrin, molto conosciuto nell'area di Anguillara Veneta, dove risiedeva.

Solare e molto attivo, Mattia Pellegrin lavorava in un mobilificio di Rovigo ma negli anni aveva anche intrapreso le strade della ristorazione e delle consulenze commerciali. Aveva scoperto di essere stato colpito da una forma tumorale durante il Covid a causa di una crisi respiratoria: ha affrontato la malattia con grande determinazione, salvo spegnersi lunedì tra le braccia della mamma Lorenzina e del fratello Valentino. La notizia del suo decesso ha subito fatto il giro della Bassa, con i suoi amici e conoscenti che hanno tempestato i social di saluti e ricordi. Tra questi anche quelli del noto speaker radiofonico Nicola Brugiolo: «Non occorre il sangue per essere fratelli. L'amicizia è una forma d amore che spezza il cuore: amico mio per noi la guerra non sarà mai finita. Ti amo, guardando il cielo cercherò sempre te».