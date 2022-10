Shock in città: scomparso a 58 anni l'imprenditore Mauro Mantovan

Nel pomeriggio di sabato 22 ottobre è improvvisamente mancato nella sua abitazione di Padova Mauro Mantovan, presidente e socio fondatore di HiRef, società di Tribano tra le più interessanti e innovative del cooling system italiano. L’ingegnere, 58 anni, lascia la moglie e quattro figli.

Il Consiglio di amministrazione con il dottor Luca Galletti e l’ingegner Alberto Salmistraro, il collegio sindacale, i dipendenti e i collaboratori, ancora increduli per quanto avvenuto, esprimono il proprio cordoglio per la sua scomparsa e si raccolgono intorno alla famiglia nel dolore per la gravissima perdita. Laureato in ingegneria e con un master MBA al CUOA, Mantovan, dopo esperienze professionali maturate in aziende del settore, nel settembre 2001 ha fondato HiRef ed era ora alla guida di un gruppo che oggi fattura oltre 78 milioni di euro, in gran parte all’estero, e impiega oltre 300 persone. A spingere la crescita del gruppo in questi anni ha contribuito, tra le altre cose, proprio il personalissimo modello d’innovazione elaborato da Mauro Mantovan e basato sulla generazione a ciclo continuo di corporate spin-off. Sono state sette le aziende interne fatte nascere in questi anni supportando e sviluppando le idee di collaboratori dotati di grande capacità brevettuale, tutte nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC&R). Tecno Refrigeration, Eneren, It.Met, HiDew, Ecat, Jonix, HiRef Engineering. Innovatore e grande visionario, Mantovan era naturalmente e caparbiamente aggrappato al futuro. Il 4 maggio 2020, ovvero il primo giorno di riapertura post lockdown, inaugurò la seconda sede produttiva di HiRef (con assunzioni di nuovi dipendenti), e da poco aveva voluto avviare personalmente la costruzione di un altro spazio dedicato alla produzione, ancora più moderno e sostenibile con spazi verdi, nursery aziendale e una vera e propria academy al suo interno. A testimoniare il fatto che, ancora una volta, le sue attenzioni primarie erano sempre rivolte alle generazioni future, all’impresa di domani. E le stesse attenzioni saranno ora il testimone che verrà portato avanti dall’azienda nel ricordo dei suoi preziosi insegnamenti.