Si è spenta Monica Camerotto, madre di tre figli: ha lottato per sette anni contro un tumore

"Addio amore mio, sono stato un privilegiato ad averti come compagna di vita. Mi mancherai": con questa breve ma toccante dedica Gino Cecchettin saluta su Facebook la moglie Monica Camerotto, 51 anni, scomparsa giovedì a causa di un tumore contro cui ha lottato per sette lunghi anni.

Monica Camerotto

Madre di tre figli (Elena, Giulia e Davide), Monica Camerotto era originaria di Saonara ma - come riporta "Il Mattino di Padova" abitava da poco più di vent'anni con la famiglia a Vigonovo, nel Veneziano. Sulle colonne del quotidiano locale il marito ricorda la tenacia della 51enne: «Da quando 7 anni fa Monica ha scoperto la malattia ha lottato con tutte le sue forze per uscirne e per restare con la sua famiglia: non si è mai scoraggiata nonostante le difficoltà, aveva dentro di sé una grandissima fede e tanta forza». Oltre al marito e ai tre figli, Monica Camerotto lascia la mamma Bruna, il papà Davide e i fratelli Andrea ed Elisa. I funerali si terranno lunedì 24 ottobre alle ore 10 nella chiesa di Saonara.