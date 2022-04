Il tumore non le ha lasciato scampo: si è spenta la 47enne Monica Schiesari, lascia il marito e tre figlie

Il tumore, scoperto solo cinque mesi fa, non le ha lasciato scampo: si è spenta nella notte tra domenica e lunedì Monica Schiesari, 47enne operatrice socio-sanitaria di Conselve madre di tre bambine.

Monica Schiesari

A darne notizia è "Il Gazzettino", con il marito Andrea Magagna che racconta commosso il calvario della donna, la quale lavorava nella casa di riposo di Monselice: la donna aveva eseguito degli esami approfonditi a novembre a causa di problemi di natura gastrica che non le davano tregua, ricevendo la terribile notizia. Si è subito affidata all'Istituto Oncologico Veneto per le cure atte ad evitare che il cancro potesse espandersi, ma la malattia ha avuto la meglio e la 47enne è mancata all'ospedale di Schiavonia tra le braccia del marito Andrea, con cui era sposata dal 1999. La donna, grande amante delle escursioni in montagna (come testimoniato dalle molte foto pubblicate sul suo profilo Facebook), lascia le tre figlie Elena, Emma e Giulia: il suo funerale si terrà oggi, mercoledì 6 aprile, alle ore 15 nel Duomo di San Lorenzo a Conselve.