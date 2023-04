Non ce l'ha fatta monsignor Paolo Doni: si è spento tre giorni dopo l'improvviso malore

Un'emorragia cerebrale che non gli ha dato scampo: è morto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile Monsignor Onello Paolo Doni, ex vicario generale della Diocesi di Padova.

Monsignor Paolo Doni

Una notizia che ha scosso l'intera Diocesi proprio nella Settimana Santa: il 78enne Monsignor Doni si era sentito male martedì sera mentre rientrava nella Casa del Clero di via San Girolamo a Padova, dove risiedeva da qualche anno. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, al punto che era stato immediatamente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale cittadino, dove il giorno successivo aveva ricevuto anche la visita del Vescovo, Monsignor Claudio Cipolla, che nell'occasione gli aveva impartito l'unzione degli infermi. Qualche timido segnale di ripresa sembrava giungere da via Giustiniani, ma le sue condizioni sono ulteriormente precipitate fino alla sopraggiunta morte. Monsignor Paolo Doni, nato il 14 luglio 1944 a Paluello di Stra (Venezia) e ordinato sacerdote nell'aprile del 1968, aveva ricoperto numerosi incarichi: vicario episcopale per l’apostolato dei laici, assistente diocesano di Azione Cattolica e canonico onorario della Cattedrale, responsabile diocesano per il Giubileo del 2000 e - dal 2007 al 2016 - vicario generale della Diocesi di Padova.