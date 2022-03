Muore a 21 anni nella sua camera da letto: a trovarlo senza vita la madre

Non stava bene già da qualche giorno, ma mercoledì sembrava stare meglio. E invece la situazione è precipitata: Nicholas Berno, 21enne di Grantorto, è morto a causa di un malore nella casa in cui abitava con la madre, che lo ha trovato riverso a terra senza vita nella sua stanza.

Nicholas

Come spiega "Il Mattino di Padova" il giovane, studente di Design all'Università di Verona, già lunedì sentiva che qualcosa non andava tanto che, lamentando un dolore al torace partito dall'orecchio destro, era prima stato visitato dal proprio medico di base e quindi in serata si era anche recato in pronto soccorso a Cittadella dove, dopo un elettrocardiogramma, è stato dimesso previa prescrizione di una terapia antinfiammatoria per una nevralgia. Nei due giorni seguenti la situazione sembrava migliorare con il passare delle ore, e invece nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 marzo è avvenuta la tragedia: non ottenendo risposta la madre, che stava chiamando Nicholas per avvisarlo che a breve sarebbe stata pronta la cena, intorno alle ore 19.15 è salita in camera del figlio trovandolo riverso a terra senza vita. Oltre alla madre Mara, Nicholas Berto lascia il padre Fiorenzo e la sorella Viviana: oggi verrà eseguita l'autopsia per chiarire le cause dell'arresto cardiaco.