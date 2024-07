Malore uscendo dal bar dopo il lavoro: muore dopo qualche giorno

È morto all'ospedale di Udine, domenica 14 luglio, Nicolas Taddia, 35enne veneto che lavorava da tempo come barista in un locale di Lignano Sabbiadoro. Proprio uscendo dal bar, la scorsa settimana, al termine del turno di lavoro, il giovane aveva accusato un malore ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Latisana: dopo qualche giorno e con il presentarsi di una complicazione, l'uomo era stato trasferito al nosocomio di Udine dove, però, un'embolia polmonare ha peggiorato drasticamente il quadro clinico, causando il decesso.

Nicolas Taddia

Taddia era originario di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, e risiedeva a Bibione. Era un giocatore di rugby: aveva militato sia nel Rugby Monselice, che nel Rugby Parma. Questo il messaggio di quest'ultima società sportiva, che si legge sul loro sito web: "Con profonda tristezza abbiamo saputo che il nostro ex atleta Nicolas Taddia se ne è andato improvvisamente domenica scorsa. Classe’89, originario di Anguillara Veneta (Pd), Nicolas era approdato alla Rugby Parma insieme ai fratelli più giovani Jacopo e Omar. Le foto (di Alberto Basi) risalgono alla stagione 2007/08 in cui giocava centro, e alle volte apertura, nell’Under 19 Elite guidata da Alessandro Remonato. Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, un forte abbraccio da parte di tutti gli ex compagni di squadra e di tutta la Rugby Parma". Il 35enne, oltre alle tante persone amiche e che gli hanno voluto bene, lascia il papà Gianfranco Taddia e i fratelli Corinne, Jacopo e Omar.