Muore improvvisamente Olaf, il cane antidroga della polizia del Camposampierese

È morto improvvisamente, senza dare avvisaglie di malattie o malesseri. Olaf, il pastore tedesco antidroga, aveva appena un anno.

Il lutto

Nella serata di lunedì 21 febbraio il cane antidroga in forze alla polizia locale della Federazione del Camposampierese è morto all’improvviso. Stava passeggiando con la sua conduttrice quando si è accasciato al suolo. La poliziotta lo ha portato subito dal veterinario ma non c’è stato nulla da fare. La mattina seguente il corpo di Olaf è stato portato alla clinica veterinaria di Agripolis, a Legnaro, per l’autopsia che chiarirà le cause della morte. Olaf era entrato da poco a far parte della squadra della polizia locale ma aveva già conquistato il cuore di tutti. A maggio avrebbe sostenuto gli ultimi esami per diventare ufficialmente un cane poliziotto.