Investe e uccide una signora: arrestato 21enne, era ubriaco

Tragedia nella prima mattinata di domenica 24 ottobre: un 21enne di Padova è stato arrestato dopo aver investito e ucciso Anna Maria Stillitano, 68enne residente in città ma originaria di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

La dinamica

È successo intorno alle ore 7 tra via Bembo e ponte Quattro Martiri: il giovane, al volante del suo Suv della Bmw, ha preso in pieno la donna, per la quale non c'è stato nulla da fare. Il 21enne è stato arrestato per omicidio stradale aggravato.