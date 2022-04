È mancato Orlando Turlon, la Cisl: «Perdiamo un sindacalista competente e appassionato»

«Con Orlando Turlon la Fnp Cisl Padova Rovigo perde un sindacalista competente e appassionato, un uomo gioviale e disponibile, un amico». Lo afferma il segretario Giulio Fortuni, che esprime «vicinanza alla famiglia e profondo cordoglio per la scomparsa del loro caro».

La perdita

Nato nel 1932 a Montegrotto Terme, Turlon, di educazione cattolica, iniziò a lavorare da giovanissimo come operaio, prima in una cava, poi in una impresa edile, impegnandosi nella Filca Cisl fin dal 1963, quindi nella Dc (nella corrente di Forze nuove). È stato per diversi anni consigliere comunale e anche assessore del Comune di Montegrotto. Nel 1972 lasciò gli incarichi politici per dedicarsi interamente all’attività nella Filca Cisl padovana, chiamato dal commissario Giuseppe Colautti. Con il segretario generale Francesco Sanson, dal 1973 diede avvio alla difficile ricostruzione della struttura provinciale del sindacato edili Cisl. Nel 1977 divenne segretario generale della Filca Cisl padovana che guidò assieme a Cesare Antonello e Antonio Trivellin, portandola allo storico sorpasso nei confronti della Fillea Cgil, e successivamente entrò a far parte della segreteria regionale. Nel 1981, al congresso che diede il via al decentramento organizzativo del sindacato, venne confermato segretario generale del comprensorio di Padova, ma nel congresso successivo, nel 1985, non venne riconfermato a causa di un grave infortunio occorsogli alla vigilia. Inoltre come pensionato, dal 1990, aveva continuato ad impegnarsi nella Cisl, come capolega della Fnp e revisore dei conti della Filca nazionale, mantenendo sempre l’attenzione per la politica, nell’ambito del Pd. «Orlando era un uomo di capace sul piano organizzativo e politico e un grande contrattualista – dice Fortuni – Una persona gioviale, attaccata alla sua famiglia di cui sempre parlava. Seppe conquistare la stima dei suoi interlocutori, sia degli altri sindacati, come nella Fillea Cgil, che delle controparti, come la dirigenza dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili di Padova). L’incidente automobilistico di cui fu vittima il 7 marzo 1985 limitò fortemente la sua attività sindacale, ma non piegò il suo carattere forte, che lo guidò sempre nella sua attività sindacale e nella vita. Continuò la sua attività nella Cisl e successivamente nella federazione dei pensionati, dove tutti lo ricordano per le sue argute discussioni e per la sua giovialità. La Fnp Cisl Padova Rovigo lo ringrazia per il suo impegno e per il suo esempio di dirigente sindacale cislino». Le esequie saranno celebrate martedì 5 aprile alle 10.30 nel duomo di Montegrotto.