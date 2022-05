Morto in un parcheggio, sospetta overdose

Un uomo di cinquant'anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, in un parcheggio lungo via Dante, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Mestre. Dalle prime informazioni emerse, la causa della morte potrebbe essere una overdose di droghe. L'uomo risulta residente a Padova.

Overdose

Sul posto - come riporta VeneziaToday - sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, oltre alle pattuglie della polizia di stato. Hanno tentato delle manovre di salvataggio, ma non è servito. La zona è nota per l'attività di compravendita di eroina e anche per le morti legate all'assunzione di sostanze. Le forze dell'ordine monitorano regolarmente i traffici dello spaccio su strada, facendo arresti e denunce, ma il fenomeno non è mai stato fermato, nemmeno con la grande retata del luglio 2018. L'episodio segnerebbe, quindi, l'ennesima morte per droga, confermando Mestre (o meglio, la zona della stazione) come meta di consumatori provenienti anche da fuori provincia.