Un esempio per tutti: morto Paolo Rossetto, campione del mondo di pallavolo con la nazionale trapiantati

Era diventato un simbolo tra i trapiantati padovani, ma ha perso la sua ultima battaglia: una nefrite è costata la vita a Paolo Rossetto, 58enne imprenditore edile di Cervarese Santa Croce campione del mondo nel 2019 con la Nazionale italiana di pallavolo trapiantati e dializzati.

Paolo Rossetto

La storia di Paolo Rossetto, scomparso la scorsa notte all'ospedale di Padova, era stata d'esempio per molti: l'imprenditore era stato costretto a sottoporsi a un trapianto del rene, e a donarglielo nel gennaio del 2016 era stata la moglie Antonia. Un atto di amore che, unito alla sua grande forza di volontà, aveva portato Paolo Rossetto ad avvicinarsi alla nazionale di pallavolo dei trapiantati, che ha voluto dedicargli un post su Facebook: "Questi sono i post che non vorremmo mai fare. Non è possibile esprimere a parole cosa si prova quando un compagno di squadra, un componente della famiglia, non c'è più. Sei sempre stato presente a ogni raduno, persona gentile e sempre pronta a dare una mano. Ottimo pallavolista ed esempio per quel messaggio a favore del trapianto a cui tenevi particolarmente. Ora la maglia azzurra la continuerai ad indossare lassù. Ci stringiamo in un grande abbraccio alla tua Antonia e a tutti i tuoi familiari. Ciao Paolo, ci mancherai". Paolo Rossetto lascia l'amata moglie Antonia e i tre figli Giorgia, Riccardo e Sofia.