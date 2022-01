Impatto fatale: 37enne padovano investe e uccide l'ex vicesindaco di Fiesso d'Artico

Un impatto violentissimo, e una vita che si spezza: la 68enne Patrizia Collinassi, ex vicesindaco di Fiesso d'Artico (Venezia), è morta dopo essere stata investita dalla Jeep guidata da un 37enne di Noventa Padovana.

I fatti

La tragedia si è verificata intorno alle ore 16.15 di domenica 23 gennaio proprio a Fiesso d'Artico: come riporta "Il Gazzettino" la donna, in compagnia di due parenti, stava rincasando dopo una passeggiata post-pranzo quando è stata presa in piena dall'auto mentre aveva ormai terminato l'attraversamento della strada regionale. Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri della stazione di Stra e i sanitari del Suem 118, i quali dopo lunghi tentativi di rianimazione hanno dovuto constatare il decesso della donna, molto conosciuta in paese alla luce del suo impegno politico. Il 37enne padovano, sotto shock per l'accaduto, è stato invece accompagnato in ospedale e sottoposto ad accertamenti clinici.