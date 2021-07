Tragedia in via Chiesanuova: la città è sotto shock per la morte del 17enne Piergianni Cesarato

Lo scontro fatale tra la moto del giovane e un furgoncino nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 giugno in via Chiesanuova

Un dramma che ha scosso l'intera città: Padova è sotto shock per la morte di Piergianni Cesarato, 17enne residente in centro storico, che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 giugno in un incidente stradale in via Chiesanuova.

La dinamica

La polizia stradale sta ultimando la ricostruzione di quanto accaduto intorno alle ore 19, quando il giovane, in sella alla sua moto Yamaha 125, si è violentemente scontrato con un furgone (guidato da un 47enne risultato negativo all'alcoltest) all'incrocio con via Cesalpino. Nonostante i sanitari del Suem 118 abbiano provato per oltre quaranta minuti a rianimare il 17enne per lui non c'è stato nulla da fare: sul posto è poi arrivato anche il padre del ragazzo, Nicola Cesarato, proprietario di un maglificio a Sarmeola di Rubano, il quale ha squarciato il rispettoso silenzio calato su via Chiesanuova con urla di dolore che i presenti sul luogo del sinistro difficilmente dimenticheranno.