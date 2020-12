«Vado in doccia e ti telefono», muore in casa a 28 anni dopo aver sentito la madre

«Mamma faccio la doccia e ti richiamo», salvo che quella telefonata non è mai arrivata. Una tragedia si è consumata in zona Mandria ai confini con Abano Terme nella notte tra sabato e domenica. All'interno della sua abitazione di via Romana Aponense è stato trovato senza vita Pierluigi Reda, 28 anni, nativo di Torre Annunziata in Campania e da qualche anno residente in città.

Ritrovato morto

Secondo la ricostruzione di amici e familiari Reda sabato mattina si era recato a pranzo da alcuni parenti a Mestre rinunciando a scendere al sud per i noti problemi legati alla pandemia. Rientrato in città prima del coprifuoco, aveva telefonato alla madre spiegandole che era rincasato e che avrebbe fatto una doccia per poi richiamarla. Dopo ore di silenzio la donna ha dato l'allarme: in via Romana Aponense sono intervenuti i carabinieri insieme agli amici e ai vigili del fuoco che hanno aperto la porta, trovando Reda ormai privo di vita. Nessun segno di violenza, il medico legale ha dichiarato che si tratta di morte naturale anche se servirà l'autopsia per stabilirne le cause.

Le poste

Reda era dipendente di Poste Italiane: assunto 4 anni fa, era arrivato nell'ufficio di Padova facendosi apprezzare dai colleghi. Ritenuto un giovane molto in gamba, in breve tempo era stato nominato vice direttore. Su Facebook in tanti amici l'hanno voluto ricordarlo. Anche la sorella Melania ha lasciato un messaggio toccante: «Tu ti sei preso cura di noi e ci hai insegnato ad essere grandi. Senza di te fratello mio, niente sarà più lo stesso. Ci mancherai ogni momento della nostra vita. Guidaci ed illumina le nostre strade sempre. Mi hai disintegrato l’anima. Sarai sempre il mio intoccabile fratellino. Buon Viaggio amore mio».