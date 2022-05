Non ce l'ha fatta Regina Maniero: morta l'84enne investita due mesi fa da un pirata della strada

Ha tenuto duro per due mesi esatti, ma non ce l'ha fatta: è scomparsa Regina Maniero, 84enne di Pontevigodarzere morta martedì 3 maggio a sessanta giorni dal tragico incidente in cui è stata investita da un pirata della strada che è fuggito per poi costituirsi alla polizia locale dopo tre giorni.

Regina

Il tutto accadde lo scorso 3 marzo in via Pontevigodarzere: erano da poco passate le ore 19 quando l'84enne, che stava attraversando la strada in compagnia dell'amica ottantenne Teresa dopo essere state a messa, viene presa in pieno da un'auto che arriva da Padova e diretta a Cadoneghe. L'impatto è violento e scaraventa le due anziane a metri di distanza, eppure il guidatore del veicolo prosegue la sua corsa come se nulla fosse e se ne va. Il primo ad accorrere in aiuto delle due donne è stato Edoardo, un 14enne che ha assistito all'intera scena e che con gran prontezza di riflessi ha subito chiamato il 118. Al loro arrivo i sanitari hanno subito capito che a riportare le ferite più gravi era stata la signora Regina, ricoverata d'urgenza all'ospedale cittadino in quanto oltre a riportare la frattura di alcune costole e delle vertebre ha dovuto fare i conti con un problema ai polmoni. Dopo due mesi di lotta, però, il cuore di Regina Maniero si è fermato.