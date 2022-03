Tiene in casa il corpo del fratello morto da almeno dieci giorni: l'incredibile scoperta

Una storia incredibile: per almeno dieci giorni la salma di Roberto Frasson, 58enne di Onara di Tombolo, è stata vegliata nella sua abitazione dal fratello Fiorenzo, di tre anni più giovane, che non aveva comunicato a nessuno il decesso.

I fatti

A riportarlo è "Il Mattino di Padova", che spiega anche come i due fratelli fossero seguiti da tempo dai servizi sociali, i quali hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione in quanto deceduto da quasi due settimane: la scoperta nel primo pomeriggio di venerdì 11 marzo, quando si sono presentati a casa di Fiorenzo insieme alla polizia locale. E c'è un emblematico precedente: anche quando morì la madre, infatti, i due fratelli tennero per qualche giorno il corpo in casa.