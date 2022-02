Il cuore si ferma durante la coronografia: muore a 49 anni Romina Gazzetto, madre di quattro figli

Doveva essere l'esame risolutivo, e invece ha avuto un esito ben più tragico: Romina Gazzetto, 49enne di Grantorto sposata e madre di quattro figli (due gemelli di 14 anni, un 17enne e un 19enne), è deceduta durante una coronografia all'ospedale di Cittadella.

I fatti

Una scomparsa che ha gettato nello sconforto l'intera comunità, che conosceva bene Romina, la quale gestiva una ditta di scavi insieme al marito e aveva fatto anche la catechista. La morte della 49enne risale a lunedì 31 gennaio: come riporta "Il Mattino di Padova" la donna si trovava in ospedale a Cittadella, dove era stata ricoverata su indicazione di uno specialista dopo aver avvertito un dolore al petto nei giorni precedenti. Romina Gazzetto stava dunque effettuando l'esame al cuore già programmato quando qualcosa è andato storto: le sue condizioni sono repentinamente peggiorate, e nonostante tutti gli sforzi profusi dal personale medico-sanitario per rianimarla non c'è stato nulla da fare. Nei prossimi giorni si cercherà di fare luce sull'accaduto, ma stando a quanto ha fatto sapere l'Ulss 6 Euganea al quotidiano locale sembra che Romina Gazzetto soffrisse di una patologia cardiovascolare pregressa di cui non era a conoscenza.