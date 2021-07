Vigonza piange la morte di Salvatore Naclerio, titolare della storica pizzeria "Da Ciccillo"

Naclerio (originario di Agerola, in provincia di Napoli) era molto conosciuto non solo in paese ma anche in tutta la provincia in quanto titolare della storica pizzeria "Da Ciccillo" a Peraga, meta di molti appassionati pronti a percorrere decine di chilometri pur di gustare le sue deliziose pizze

Ha lottato come un leone, ma non è bastato per sconfiggere la terribile malattia che lo aveva colpito solo quattro mesi fa: l'intera comunità di Vigonza piange la morte di Salvatore Naclerio, scomparso a 75 anni.

Salvatore Naclerio

Naclerio (originario di Agerola, in provincia di Napoli) era molto conosciuto non solo in paese ma anche in tutta la provincia in quanto titolare della storica pizzeria "Da Ciccillo" a Peraga, meta di molti appassionati pronti a percorrere decine di chilometri pur di gustare le sue deliziose pizze. Da poco più di dieci anni alla guida del locale era subentrato il figlio Marco, che ricorda commosso il padre: «Ha lottato fino all'ultimo istante, affrontando la malattia con grande coraggio tanto da infonderne anche a noi. Amava la sua pizzeria, e anche dall'ospedale si preoccupava che tutto fosse a posto per quanto riguarda gli ordini con i fornitori. Era la nostra forza, sarà dura andare avanti senza di lui». Salvatore Naclerio lascia la moglie Maria, i figli Marco e Anna, gli adorati nipoti Lorenzo, Riccardo e Nicoletta e il fratello Alfonso, titolare della pizzeria "Lo Scugnizzo" a Cadoneghe: i funerali si svolgeranno mercoledì 28 luglio alle ore 16 nella chiesa di Busa di Vigonza. La famiglia intende inoltre ringraziare di cuore tutto lo staff medico e gli infermieri del reparto di Ematologia dell'Ospedale di Padova, che negli ultimi mesi si sono presi cura di Salvatore Naclerio con grande professionalità e umanità.