Sparisce da casa, ritrovato senza vita all'interno di un albergo in disuso

È finita in tragedia la scomparsa di un uomo di 58 anni di Montegrotto Terme, la cui moglie aveva denunciato la sparizione nella giornata di giovedì attraverso una serie di appelli apparsi sui social-network. Venerdì mattina il 58enne è stato trovato privo di vita all'interno di un hotel abbandonato nell'area termale.

Allontanamento

L'uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza più farne ritorno di mattina. Attivato il servizio piano ricerche, i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno rinvenuto il cadavere all'interno dell'hotel Imperial (attualmente in disuso) in via San Pio X. Pochi dubbi sulla causa del decesso: la vittima si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sconosciute al momento le motivazioni dell'insano gesto. I familiari e l'ex datore di lavoro, un ristoratore dei Colli, non sanno spiegarsi la scelta. L'uomo, cameriere e maitre di sala, non avrebbe lasciato alcun tipo di biglietto. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale esame autoptico.