Incidente il giorno di Pasqua, non ce l'ha fatta Valentina Urli: era incinta al quinto mese

La notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, ma che era tristemente nell'aria: non ce l'ha fatta Valentina Urli, la 33enne coinvolta nel grave incidente accaduto la mattina di Pasqua in corso Stati Uniti a Padova.

Morte cerebrale

Dopo alcuni giorni trascorsi nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Padova, la donna, giunta in via Giustiniani in condizioni disperate, si è spenta dopo che ne era stata dichiarata la morte cerebrale: era al quinto mese di gravidanza e portava in grembo Amelie, il cui cuore ha smesso di battere martedì 2 aprile. La famiglia di Valentina Urli ha deciso di donare gli organi della 33enne, che il prossimo 11 maggio si sarebbe dovuta sposare a Trebaseleghe insieme al compagno Giulio Stoppa, originario di Adria (Rovigo), il quale si era trasferito da qualche mese nel Comune dell'Alta Padovana pper vivere insieme alla sua futura moglie.

L'incidente

C'era proprio Giulio Stoppa alla guida domenica 31 marzo quando, intorno alle ore 9.30, ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva corso Stati Uniti a Padova, con il mezzo che si è più volte ribaltato prima di finire la sua corsa contro un albero. L'uomo ha rimediato una profonda ferita alla testa, mentre ad aver la peggio è stata Valentina, che non ha più ripreso conoscenza.